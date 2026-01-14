くるりんとめくった牌はお宝だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月13日の第1試合で赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が東2局に、気持ちいい一発ツモで跳満をゲット。その手さばきと高打点にファンから歓声があがった。【映像】これがアガリだ！見た目に気持ちいい園田の“くるりんツモ”東2局、園田は2万2900点持ちの3着目。配牌はマンズで1面子。役牌の發が対子。さらに第1ツモでドラの八万を引き入れたが方向性が難しい