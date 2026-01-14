味の素冷凍食品は、主力商品「AJINOMOTO ギョーザ」ブランドのラインアップを拡充し、2〜3月にかけて順次発売する。フライパン調理のレギュラー品をブラッシュアップするほか、販売好調な電子レンジ調理タイプの訴求を強化、さらに食べ応えを重視した「ずっしり大餃子」シリーズを立ち上げる。インテージSCIデータによると、冷凍餃子市場は年間約640億円規模（購入金額ベース）まで拡大。ただし購入率は47％で、未購入層（53％