1·î12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎBAYFM¡ØÀ¶¿åÍý±û¤ÎCheer up!¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Æü¸þºä46¡¦À¶¿åÍý±û¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È1ÈÖ´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿Æü¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛÆü¸þºä46À¶¿åÍý±û¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÈÈà½÷´¶¡É¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å¤¬20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿Æü¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢1·î28ÆüÈ¯Çä¤Î16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æü¤ò1°Ì¤ËÁª¤Ö