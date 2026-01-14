福島ユナイテッドは13日、新加入のカズこと三浦知良を含め選手らが、福島市にある福島稲荷神社で必勝祈願を行った。本殿ではチームを代表して福島ユナイテッドの寺部達朗会長や寺田周平監督、針谷岳晃が玉串をささげ、カズは願掛けした内容を聞かれると、百年構想リーグとその後の26-27シーズンが行われる1年半の期間を、故障なくプレイできるよう願ったことを明かした。カズは昨年12月30日に、横浜FCから期限付き移籍で福島加入が