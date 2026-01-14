ウェストハムでは思うように結果を出せなかったが、今冬にミランへレンタル移籍することになったFWニクラス・フュルクルクはセリエAで輝けるだろうか。ミランにとっては待望の大型センターフォワードであり、11日に行われたフィオレンティーナ戦ではさっそく先発出場。まだゴールは決めていないが、フュルクルクは早くもミランでのプレイに手応えがあるとコメントしている。「ミランに加入したかったんだ。まだ合流して数週間だけ