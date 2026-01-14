リオネル・メッシは2023年より活躍の場をアメリカのインテル・マイアミへ移しており、欧州トップリーグをすでに離れている。年齢も38歳を迎え、さすがに全盛期とまでは言えないか。ただ、バルセロナ時代にチームメイトだった元スペイン代表FWダビド・ビジャは、現役を続ける限りメッシが現世界最高の選手であり続けると語る。「間違いなく（世界最高）。断然ね。メッシは引退するまで世界最高の選手であり続けると思っている。ジダ