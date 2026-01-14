Shane Satoが、3月にリリース予定のニューアルバム『Wavelength』からの2ndシングル「Deep Dive」を1月14日に配信リリースした。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、SUPER BEAVER、back number、UVERworld……『冬季オリンピック』の舞台を熱く盛り上げるテーマソング） 本楽曲は、LA拠点のインディロックコレクティブ Box Dreamsとのコラボレーションによって生まれたもの。もともとはインストとし