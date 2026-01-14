アタランタが、アトレティコ・マドリードに所属するイタリア代表FWジャコモ・ラスパドーリ（25）の獲得に迫っているようだ。イタリア『Sky』が伝えた。下部組織から在籍したサッスオーロでプロキャリアをスタートさせたラスパドーリはナポリでのプレイを経て、2025年夏にアトレティコへ加入。その新天地ではここまでラ・リーガ12試合に出場して2アシストこそしているものの、ノーゴールとFWとしては寂しい数字になっている。そんな