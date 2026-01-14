アメリカン航空は、アメリカの大手通信会社AT＆Tの支援を受け、無料高速Wi-Fiの提供を開始した。AAdvantage会員を対象に、衛星経由での無料Wi-Fiを提供する。会員番号とパスワードでログインするだけで、ブラウジングやストリーミングの利用ができる。1月からナローボディ機と2クラス制のリージョナル機全機で提供を開始し、春先までに全便に拡大する。アメリカン航空はViasat、Intelsatの衛星Wi-Fiを900機以上の主要路線用機材に