三重県で15年ぶりに鳥インフルエンザの感染が確認され、不安が広がっています。津市内の養鶏場で12日、「いつもよりニワトリが多く死んでいる」と通報があり、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの感染が確定しました。三重県は13日午前9時から、ニワトリおよそ2万5000羽の殺処分を開始しました。14日夜までに終えて敷地内に埋める予定です。東海3県では今シーズン初、三重県では15年ぶりとなる鳥インフル