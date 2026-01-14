アシアナ航空は、ソウル・仁川国際空港の発着ターミナルをきょう1月14日、第2ターミナルに移転した。チェックインカウンターは3階のG〜Jカウンターを使用する。ラウンジは大韓航空の3つのラウンジを案内する。乗り継ぎカウンターは3階東側268番搭乗口付近、搭乗口は東側に位置する。第2ターミナルは大韓航空とジンエアーが使用しており、7月29日にはエアプサン、9月9日にはエアソウルが第2ターミナルに移転している。これにより大