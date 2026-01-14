宇部市の旧長生炭鉱から見つかった遺骨について、昨日（13日）行われた日韓首脳会談の共同記者発表で両政府がDNA鑑定の協力に向けて今後、実務的な協議を行うことを発表しました。戦時中に起きた水没事故で朝鮮半島出身者136人を含む183人が犠牲になった宇部市の旧長生炭鉱。遺骨収集に向けて潜水調査を続けていた市民団体は去年（2025年）8月、遺骨を発見し、身元特定のためのDNA鑑定を国に求めています。昨日行われた日韓首脳会