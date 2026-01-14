バンダイ ベンダー事業部は、「まちぼうけ GLAY」(1回500円・全4種)を2026年1月第3週より順次全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ、オンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」にて発売する。本商品は、GLAYのオフィシャルファンクラブ「HAPPY SWING」の30周年を記念したアイテム。ガシャポンでは初となるGLAYのメンバーをデフォルメフィ