V¥é¥¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÉð»ÎÍèÉñ(BUSHILIVE)¡×¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤­2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø·î²ÖÉñ¿Ê(¤²¤Ã¤«¤Ö¤·¤ó)¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö BAR from scratch¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ø·î²ÖÉñ¿Ê¡Ù¡û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÈäÏªÉð»ÎÍèÉñ¤Ï¡¢2023Ç¯7·î£´Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡Ö17LIVE¡×¸ø¼°ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎMC¡¢YouTube¤Ç¤Î´ë²èÇÛ¿®¤Ê¤É³èÌö