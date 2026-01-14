USEN＆U-NEXT GROUPのUSEN WORK WELLは1月13日、中小企業の社内利用に特化した法人向けAIソリューションの本格提供を開始することを発表した。同AIソリューションではChatGPTやGemini、Claudeなどの主要LLM（Large Language Models：大規模言語モデル）を活用した生成AIチャット「U-Buddy Chat」の他、企業ごとの業務特性に合わせたソリューションの受託開発、生成AI活用の定着を支援する実践的な研修プログラムなど多彩なサービス