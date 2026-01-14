¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù(Á´6ÏÃ)¤¬ÃÏ¾åÇÈ(Ëè½µ²ÐÍË24:45¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè1ÏÃÊüÁ÷¤ÎÄ¾Á°¤ËW¼ç±é¤ÎÏÂÅÄ²íÀ®¤È¹â¶¶ÂçæÆ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ã¤ÆÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìË½Áö(?)¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Öwww¡×¤ÇÊ¨¤¯¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£(¢¨)¡Ä