昨年の天皇賞・秋を制し、前走のジャパンＣではカランダガンの頭差２着だったマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、３月２８日にドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイシーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）とドバイターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）に予備登録を済ませた。１４日に社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。次走はドバイの翌週に行われる大阪杯（４月５