【ニューヨーク共同】米ロサンゼルス警察は12日、自家用車に客を乗せるライドシェアの運転手を暴行し脅したとして脅迫容疑で、日本でも人気を博したドラマ「24」で知られる俳優キーファー・サザーランド容疑者（59）を一時逮捕した。米メディアが13日報じた。保釈金を支払い、保釈された。12日未明、ロサンゼルス・ハリウッドでライドシェアの車に乗り込んだ後、運転手とトラブルになり暴行を加えた疑いが持たれている。サザ