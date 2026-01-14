テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが１３日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを投稿した。佐々木アナはインスタグラムに、襟元にリボンのついた白のブラウスと淡いピンク色の花柄のスカートを合わせた清楚系の衣装ショットを披露した。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ素敵です」「激烈な可愛さ」「美しい」「リボンが似合う」「自然な笑顔がかわいい」などの声が寄せられている。