タレントの小笠原茉由が１４日までにＸに新規投稿。日本ハム、巨人、中日で活躍した父・小笠原道大氏との２ショットをアップした。「家族で誕生日会をやってもらいました」とつづった小笠原茉由。「父『よーし、ツーショットだ！』と満面の笑み」と様子をつづり、満面の笑みを浮かべながら中腰になった父との記念写真をアップした。「流石、笑顔のプロである」と愛娘がつづったほど、最高の笑みを浮かべている小笠原氏。ファ