ロシア軍によるインフラへの攻撃で発生した停電を受けて、ウクライナ政府が設置したテント。暖かい飲み物や精神面でのサポートなどを提供している＝ウクライナ首都キーウ/Valentyn Ogirenko/Reutersキーウ（CNN）ロシア軍による激しいドローン（無人機）攻撃が続くなか、ウクライナ・キーウ州では数十万世帯が停電している。ウクライナのゼレンスキー大統領が13日、明らかにした。首都キーウのクリチコ市長によると、高層住宅およ