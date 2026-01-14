お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、10日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。コンビニでのとんだ聞き間違いを振り返った。同期芸人とのトークで、おじさんになると「聞き間違い」が多くなることが話題になった。すると、濱家は「コンビニで、インド人の店員さんに“かまいたちですか？”」と聞かれた話を振り返った。インドの人にも名前を覚えてもらっているのとうれしさもあったが、