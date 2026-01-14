StoreProは1月13日、「有人レジとセルフレジの心理・行動」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年12月8日〜12月9日、週1回以上スーパー・コンビニを利用、かつセルフレジを利用する20〜60代の男女1,008人を対象にインターネットで行われた。○普段は"セルフレジ派"が約半数普段、スーパー・コンビニで最もよく利用するレジの種類を教えてください/そのレジの種類を選ぶ理由を教えてください「最もよく利用するレジの種類」に