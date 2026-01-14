¥È¥¤¥º¥­¥ã¥Ó¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö1/144¥µ¥«¥Ð¥óÀï¼Ö¡×(400±ß¡¦Á´7¼ï)¤ò1·î¤è¤ê½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î15Æüº¢¤«¤éÀßÃÖ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¡£¡Ú1·î¿·À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡Ö1/144¥µ¥«¥Ð¥óÀï¼Ö¡×¾åµ­¾¦ÉÊ¤Î¥á¡¼¥«¡¼½Ð²Ù¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿😊Áá¤¤ÀßÃÖÅ¹ÍÍ¤Ç¡¢15ÆüÊÕ¤ê¤«¤éÀßÃÖ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÃÏ°è¤äÎ®ÄÌ·ÐÏ©¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ³«»Ï¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤m(_ _)m pic.twitter.com/8UWfV1U7r