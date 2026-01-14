ソニー損害保険は1月9日、「20歳のカーライフ意識調査」の結果を発表した。調査は2025年11月7日〜12月3日、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの男女1,000人を対象にインターネットで行われた。運転技術について、どのくらい自信があるか運転免許保有者513名に、運転技術について、どのくらい自信があるかを聞いた。「車庫入れ」では、「とても自信がある」は11.7%、「やや自信がある」は27.3%で、合計した「自信がある」は39.0%、