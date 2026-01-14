リクスタは1月7日、「午年干支にまつわる名字ランキングベスト30」を発表した。同ランキングは、「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、「午」「馬」のつく名字から実世帯の確認できる名字のみを集計し作成された。午年干支にまつわる名字ランキングベスト30今年の干支にちなんだ「午」「馬」のつく名字を全国人数の多い順にランキングした。第1位は「馬場(ばば)」さんだった