¿Íµ¤³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö24 -TWENTY FOUR-¡×¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢ーÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥­ー¥Õ¥¡ー¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î12Æü¡¢Ë½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ï¿¼Ìë0»þ15Ê¬º¢¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê¤È¥Õ¥§¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹ÄÌ¤êÉÕ¶á¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿Å¾¼ê¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¤¿·Ù´±¤Ë¤è¤Ã