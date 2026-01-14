子どもたちが木のぬくもりを感じながら育つ環境を目指して14日、金沢市が木育を推進する団体と協定を結びました。14日、金沢市と東京おもちゃ博物館を運営するNPO法人との間で行われた調印式。金沢産の木材を活用した子育て環境の整備や、木育に携わる人材の育成などについて協力していくことが確認されました。また、この協定を基に開発されたのが「にじいろうめ」と名付けられたこちらのおもちゃ。 金沢産の木材で作られてい