パナソニックは1月13日、冬の睡眠に関する実態調査の結果を発表した。調査は2025年12月3日〜12月10日、エアコンを所有している20〜60代の男女503名を対象にインターネットで行われた。○今冬「なかなか寝付けないことがある」人は75%「今冬の睡眠に満足していますか?」とたずねたところ、「とても満足」(8%)、「やや満足」(36%)と答えた人が44%の一方、半数以上(53%)が何らかの不満を抱えていることがわかった。また、「今冬、なか