香川県警本部 高松南署は14日、香川県弁護士会に所属する高松市室新町の弁護士の男（50）を業務上横領の疑いで逮捕しました。警察の調べによると、弁護士の男は香川県在住の女性（当時92）の民事訴訟に関する業務に従事し、2023年10月４日に訴訟相手から振り込まれた支払金を保管していました。そして、10月20日から11月30日までの間、25回にわたり合計275万3958円を出金するなどして着服した疑いが持たれています。警察の