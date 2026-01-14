ワンパクライダーでストライダーレースに行こうスズキは、1月9〜11日に幕張メッセで開催された『東京オートサロン2026（TAS）』において、『スズキ・エブリイワゴン・ワンパクライダー』を出展。外遊びが好きなファミリーが週末にストライダーレースに参加するシーンを想定し、アウトドアシーンに映えるアクティブなカスタマイズを施したコンセプトモデルだ。【画像】スズキが東京オートサロン2026で初公開した『エブリイワゴン・