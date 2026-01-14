¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ¤ÎÄêÎã²ñ¹ç¡£ÃæÉôÅÅÎÏÉÍ²¬¸¶È¯¤Î¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÁàºîÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢Êó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òµÄÏÀ¤·¤¿¡á14Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎÂÑ¿ÌÀß·×¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÀµÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¤ÎÄêÎã²ñ¹ç¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¶»ÒÏ§Åùµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Êó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£ÃæÉôÅÅ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤â·è¤á¤¿¡£3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÉÔÀµ¤ÎÆâÍÆ¤ä·Ð°Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤µ¤»¤ë¡£