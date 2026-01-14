日本トップレベルの“歌うま”として多くの人に認識され、コンサートやミュージカルで観客に感動を与え続けている新妻聖子さん。しかし、10年ほど前は「なかなか名前を覚えてもらえない」との葛藤も。急転したきっかけは、「最強カラオケ王No.1決定戦」。6連覇を果たし“無敗の絶対女王”に。【写真】2025年に生まれた次男くん「いまだによく『カラオケ番組観てますよ！』と声を掛けていただくのですが、実はもう何年も出ていませ