おととし（2024年）3月、高松市の男性から現金をだましとったとして、埼玉県の男が逮捕されました。 詐欺の容疑で逮捕されたのは、埼玉県所沢市の動画クリエイターの男（36）です。 警察によりますと、男は、何者かと共謀して、覆面調査員の調査料名目で高松市の男性（30）から現金をだましとろうと企て、おととし3月8日から9日までの間、電話とメールで「銀行から注意喚起があるかどうかの調査をするため、あなたの