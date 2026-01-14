スネルの妻ヘイリーさんがインスタグラムに投稿ドジャースのブレイク・スネル投手が、愛する家族とともに充実したオフシーズンを過ごしている。妻のヘイリーさんは13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムのストーリー機能で、結婚1周年を祝う様子を公開。ロマンチックな空間とともに“夫婦愛”が滲む投稿を届けた。1月11日（同12日）の結婚記念日を祝福し、ヘイリーさんは「（少し遅れたけど）結婚記念日おめでとう。あな