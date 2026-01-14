ËÌ¶å½£»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï17Æü¡¢ËÉºÒ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÌ±¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼¹çÆ±¸¦½¤¡×¤ò¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî3ÃúÌÜ¤ÎAIM¥Ó¥ë3³¬¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÃÏ°èËÉºÒ¤Ê¤É¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë3²ñ¾ì¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à·Á¼°¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¡£¡ÖºÒ³²¸½¾ì·Ð¸³¤Î¶¦Í­¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤äºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¼«Á³ºÒ³²¤Çµß½õ³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤ä»Ô¿¦°÷¤é¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä¶µ·±¤òÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¶²á»Ô¾ì¤äÄ»Ä®¿©Æ»³¹¤Ê¤É¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç