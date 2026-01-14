¸Þ¹òË­¾÷¡Ê¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¤äË­µù¤òµ§´ê¤·¤ÆÅª¤ò¼Í¤ë¿À»ö¡ÖÊâ¼Íº×¡×¡ÊÊ¡²¬¸©Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡Ë¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è»Ö²ìÅç¤Î»Ö²ì³¤¿À¼Ò¡Ê°¤ÆÞ¡Ê¤¢¤º¤ß¡Ë¹¬¶½µÜ»Ê¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¼Í¼ê»Î¡Ê¤¤¤Æ¤·¡Ë¤¬ºÒÌñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÅÚÃØéá¡Ê¤Ä¤Á¤°¤â¡Ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÂçÅª¤ËÌð¤òÊü¤Á¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¡£»Ö²ìÅç¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¸ÅÂå¤Î³¤¿ÍÂ²¡¦°¤ÆÞ°ìÂ²¤Î¼ã¼Ô8¿Í¤¬ÅÚÃØéá¤òµÝÌð¤ÇÆ¤È²¤·¤¿¤³¤È¤¬º×¤ê¤Îµ¯¤³¤ê¤È¤µ¤ì¤ë¡£µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤­¤¤Êâ¼Í¹Ô»ö¤Ç¡¢¸Å¤¤ºîË¡¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤