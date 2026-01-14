きのうからけさにかけ愛知県と岐阜県で住宅火災が相次ぎ、あわせて3人が死亡しました。 【写真を見る】愛知と岐阜で住宅火災相次ぐ…3人死亡 一宮市で2人の遺体 大垣市で1人の遺体が見つかる いずれも性別不明 きょう午前2時すぎ、愛知県一宮市萩原町にある住宅から火が出ているのを、近くに住む女性が見つけ消防に通報しました。 消防車13台が出動し、火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡