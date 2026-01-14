女性の遺体を壁の中に遺棄したとして北海道日高町の男が逮捕された事件で、遺体で見つかった女性は、大みそかの「３１日に彼氏と過ごす」と周囲に話していたことが新たに分かりました。松倉俊彦容疑者は１２月３１日ごろ、日高町で経営するバーの店内に、知人の工藤日菜野さん２８歳の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は壁の内側の空間に置かれ、板で隠された状態でした。１月１日、工藤さんが行方不明だと届け出が