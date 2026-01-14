名古屋市中区のマッサージ店で去年12月に起きた強盗致傷事件で、逃走していたベトナム国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは、一宮市に住むグエン・ドゥック・ヒエン容疑者(30)です。12月25日、客として訪れた中区正木のマッサージ店で、女性店員(53)らを包丁で脅し、身に着けていたネックレスと現金8万5000円ほどを奪ったうえ、右手親指にケガをさせた疑いが持たれています。すでに捜査線上に浮上してい