元AKB48のタレント峯岸みなみ（33）が11日配信のABEMA「チャンスの時間」にゲスト出演。人気YouTuber集団、東海オンエアのてつや（31）が活動拠点とする愛知・岡崎市でマイホームを購入したと明かした。MCの千鳥ノブから「岡崎にマイホームを建設」と聞かれ、峯岸は「愛知にいます」と返答。理由を聞かれ「夫がユーチューバーとして岡崎で活動してるので。どうしても東京に来られないっていうことで」と説明。峯岸とてつやは22年8