¹Äµï¤Ç¿·Ç¯¹±Îã¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¡£¶¦ÄÌ¤Î¤ªÂê¤Ç²Î¤ò±Ó¤ßÈäÏª¤¹¤ë²Î²ñ¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¡ÖËüÍÕ½¸¡×¤Ë¤âµ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ùÁÒ»þÂå¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö²Î¸æ²ñ»Ï¡×¤Ë°ìÈÌ¤Î±þÊç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£7Ç¯¡£¹Ä¼¼¤È¹ñÌ±¤ò·ë¤ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤Ë¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿²Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£