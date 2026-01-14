【ブンデスリーガ】シュトゥットガルト 3−2 フランクフルト（日本時間1月14日／メルセデス・ベンツ・アレーナ）【映像】堂安律の「高精度クロス」フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、今季5アシスト目を記録した。キックオフ直後の得点演出にファンからはと称賛の声が寄せられている。日本時間1月14日のブンデスリーガ第17節で、フランクフルトは敵地で好調シュツットガルトと対戦。堂安律は4-4-2システムの右サイ