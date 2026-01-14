全日本オートレース選手会西日本支部は13日、有吉辰也支部長が飯塚市役所を訪問。武井政一市長へ、ふるさと納税96万8000円を寄付した。飯塚市へのふるさと納税の寄付は08年から18年連続で行われ、累計は1950万2000円に上る。▽有吉辰也支部長地域への貢献ができればとの思いから、飯塚オート所属の選手をはじめ、全国のオートレース選手に「ふるさと納税」の呼びかけを行い、本日寄付させていただきました。飯塚市の発展のた