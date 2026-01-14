東京ディズニーランド（TDL）で、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾となる『ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”』が、14日から3月2日まで開催される。「“仲間（Pal）”と“みんなで盛り上がるパーティー」をテーマに、ミニーマウスが思い描いたポップでキュートな世界が、パーク全体に広がる。【写真多数】ピンクに染まった世界観がキュート！TDL『ミニー＠ファンダーランド』