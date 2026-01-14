テレビ朝日系新ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」が１３日、スタートした。幼なじみの４人組が誰にも言えない秘密を共有したまま成長。２３年ぶりにある事件をきっかけに再会する。竹内涼真が主演、井上真央がヒロインの注目作。ドラマ冒頭、２３年前に起こった事件が描かれる。山の中で虫取りをしていた淳一、万季子、直人、圭介の小学生たち。二手に分かれて虫を探すことになったが、そこで４人は銃声を聞く。４人