女性お笑いコンビ、Aマッソの加納（36）が11日配信のABEMA「チャンスの時間」にゲスト出演。結婚した相手の職業を明かした。加納は20年2月に既婚者であることを公表しているが、相手の職業までは明かしていなかった。今回「ツッコミ芸人図鑑」というニセ企画に出演。スタジオに用意されたプロフィルには「21年にバンドマンと結婚」となっていた。加納は照れながら「（相手について）あんまり言ってなかったですね」と切り出した。