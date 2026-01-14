「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が14日、ブログを更新。日本維新の会所属議員に国民健康保険（国保）料の支払い逃れ問題が浮上していることについて言及した。シルクは「厚かましいのはまだいいわ‥」のタイトルでブログを更新。「ド厚かましいのはあかんやろ。。」と切り出し、「維新の国保逃れ。803人の議員のうち364人が国保じゃないんやね。。じゃあなに？社保だよね。今のところは4名だけの脱法