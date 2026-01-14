園田、姫路競馬を主催する兵庫県競馬組合は１４日、所属する鴨宮祥行（３２）＝西脇・栗林徹治厩舎所属＝、長谷部駿弥（２６）＝西脇・永島太郎厩舎所属、大山龍太郎（２２）＝西脇・坂本和也厩舎所属、高橋愛叶（１９）＝西脇・栗林徹治厩舎所属＝、中田貴士（３９）＝西脇・野田忍厩舎所属＝の各騎手に対し騎手調整ルームに関する委員長指示事項に違反したため、１４日、１５日の２日間、騎手変更命令により騎手変更をすると発