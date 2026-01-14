【台風情報】「熱帯低気圧」発生 14日（水）午前3時、フィリピンのミンダナオ島の東で「熱帯低気圧」が発生しました。24時間以内に「台風」に発達する見込みです。1月なのにも関わらず早くも「台風」発生しそうです。 14日（水）～24日（土）、を画像で掲載しています。 【熱帯低気圧】の予想進路 「熱帯低気圧」は、14日午前9時現在、フィリピンのミンダナオ島の東にあって、北北西にゆっくりとした速さで進んでいます